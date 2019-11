Microsoft brengt de vernieuwde versie van zijn internetbrowser Edge op 15 januari uit voor Windows en macOS, maakt het bedrijf maandag bekend op zijn blog.

Microsoft legt de focus bij Edge vooral op het gebruik van zijn zoekmachine Bing en de kantoordiensten van het bedrijf. Eerder presenteerde Microsoft al een ingebouwde knip-en-plakmodus.

Daarnaast onthulde Microsoft dat gebruikers er in hun privacyinstellingen voor kunnen kiezen om blokkades op te werpen voor bedrijven die surfgedrag in de gaten willen houden.

Edge gebaseerd op Google-technologie

Het vernieuwde Microsoft Edge is gebaseerd op Chromium, software die door Google beschikbaar wordt gesteld om internetbrowsers te maken. De eigen internetbrowser van het bedrijf, Chrome, is op dezelfde technologie gebaseerd.

Het op Chromium gebaseerde Edge is de opvolger van Edge uit 2015. Deze browser is gebaseerd op software van Microsoft zelf. Die browser is op zijn beurt weer de opvolger van Internet Explorer, dat sinds het uitbrengen in 1995 langzaam marktaandeel verloor aan concurrerende browsers.