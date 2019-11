De DigiD-storing waarbij gebruikers problemen hadden bij het inloggen met sms, is maandag opgelost, laat de DigiD-beheerder Logius maandag weten. De storing zorgde sinds vrijdag voor hinder voor gebruikers.

Vanwege de storing was het niet mogelijk om bij DigiD in te loggen via een sms-controle. Hierbij krijgen gebruikers een extra code opgestuurd bij het inloggen.

Logius meldt dat de functie bij "bepaalde providers" instabiel was. Het is niet bekend om welke telefoonaanbieders het ging en hoe omvangrijk het probleem exact was. Een woordvoerder zei maandagochtend dat sommige gebruikers nog wel sms'jes konden ontvangen. "Het is instabiel, dus soms komen er wel sms'jes binnen en soms niet." Het aantal meldingen van problemen zou meevallen.

Gebruikers met problemen konden ook gebruikmaken van de DigiD-app als alternatieve inlogmethode.