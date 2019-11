DigiD heeft sinds vrijdag een storing, waardoor gebruikers problemen ondervinden bij het inloggen via sms. Dat maakt DigiD-beheerder Logius maandag bekend.

Vanwege de storing is het niet mogelijk om bij DigiD in te loggen via een sms-controle. Hierbij krijgen gebruikers een extra code opgestuurd bij het inloggen.

Logius meldt dat de functie bij "bepaalde providers" instabiel is. Het is niet bekend om welke telefoonaanbieders het gaat en hoe omvangrijk het probleem exact is. Er waren maandagochtend geen woordvoerders bereikbaar.

Op Twitter verwijst de webcareafdeling van DigiD gebruikers met problemen door naar de DigiD-app als alternatieve inlogmethode. Logius zegt in de tussentijd te werken aan een oplossing. Het is nog niet bekend op welk termijn het probleem wordt verholpen.