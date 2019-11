Het extreemrechtse internetforum 8chan is na een stilte van bijna drie maanden terug online. 8kun, de nieuwe naam van 8chan, kwam zondag online. Een groot deel van de subforums is weer bereikbaar.

De nieuwe site heeft een nieuw standpunt met betrekking tot vrijheid van meningsuiting. 8chan stond bekend als plek waar alles gezegd kon worden, terwijl 8kun een disclaimer bovenaan de site heeft die aangeeft dat dit niet langer het geval is. "Alles wat als illegaal wordt gezien in de Verenigde Staten, wordt verwijderd."

Volgens een tweet van 8chan zijn de meeste van de 25 populairste subforums weer terug online. De beheerder van de site roept beheerders van nog ontbrekende subforums op om contact met hem op te nemen, om de forums over te zetten naar 8kun.

Op de eerste dag dat de site weer online was, had de site problemen met de grote hoeveelheden verkeer, aldus de beheerder van de site in een video op YouTube. Daarnaast had 8kun last van cyberaanvallen die voor problemen zorgden.

8chan stond bekend om het rechts-extremisme en de vele complottheorieën die geplaatst werden op de site. In augustus werd de site offline gehaald nadat meerdere daders van dodelijke schietpartijen hun daden aankondigden op de site, en daar hun manifest achterlieten.

Zo plaatste de verdachte van een aanslag in Nieuw-Zeeland een link naar een livestream van zijn daad op het forum. De aanslag in Texas begin augustus waarbij 22 mensen om het leven kwamen, was de druppel die ervoor zorgde dat de site offline ging.