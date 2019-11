Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil dat justitie toegang krijgt tot versleutelde berichten op chatdiensten zoals WhatsApp en Telegram, als daarin bijvoorbeeld kinderporno wordt gedeeld. Dat zei hij zondag tegen Nieuwsuur.

De minister vindt dat techbedrijven een sleutel moeten kunnen leveren als de rechter-commissaris daarom vraagt. Zo moeten autoriteiten voor onderzoek met beveiligde gesprekken kunnen meelezen.

Chatdiensten gebruiken vaak end-to-endencryptie. Daarmee worden berichten op zo'n manier versleuteld, dat ze alleen door de verzender en ontvanger zijn te lezen. De makers van de apps kunnen de berichten ook niet inzien.

Grapperhaus wil met techbedrijven om tafel en zegt alleen te willen meelezen als er sprake is van "verdacht verkeer". Techbedrijven hebben die ontsleutelsoftware vooralsnog nooit willen maken en leveren, omdat ze in verkeerde handen kunnen vallen. Kwaadwillenden zouden met zo'n sleutel kunnen meelezen met andere gebruikers, waardoor de privacy in het geding komt.

Bedrijven als Facebook en Apple hebben dezelfde soort verzoeken in de Verenigde Staten altijd naast zich neergelegd. Zo wilde de FBI toegang tot een iPhone van een aanslagpleger om berichten te kunnen inzien. Apple werkte daar niet aan mee. De zaak leidde tot een grote discussie tussen voor- en tegenstanders.

In 2016 was het kabinet nog voorstander van versleutelde berichten. In een brief stond destijds dat het kabinet het "niet wenselijk" vond om beperkende maatregelen te nemen "ten aanzien van de ontwikkeling, de beschikbaarheid en het gebruik van versleuteling binnen Nederland".