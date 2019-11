Wanneer je een spannende serie streamt en een trage wifiverbinding ongevraagd voor de nodige cliffhangers zorgt, kan dat nogal frustrerend zijn. Zitten alle kabeltjes er goed in en biedt opnieuw opstarten ook geen soelaas? Dan is er gelukkig nog een aantal manieren om je verbinding te verbeteren, soms zonder dat je direct in de buidel moet tasten.

Verplaats de router

Door je router tactisch te plaatsen, kun je de snelheid al opkrikken. Let hierbij op de volgende punten:

Kies voor een centrale plek in het huis. Over het algemeen geldt: hoe verder weg van de zender, hoe zwakker het signaal en dus de netwerksnelheid.

Heb je een modem en router ineen? Dat kan een nadeel vormen. De modemrouter moet namelijk in de buurt staan van het aansluitpunt, dat zich vaak in de meterkast bevindt. Dit is doorgaans niet de meest centrale plek in huis. Een mogelijke oplossing is de aanschaf van een losse router.

Plaats de router zo hoog en vrij mogelijk, bijvoorbeeld op een kast.

Als je router met antennes hebt, plaats er dan een omhoog en de ander horizontaal. Let op: soms kan de werking van de antennes verschillen per fabrikant. Probeer daarom even uit welke richtingen het beste werken.

Onthoud: water en metaal zijn dodelijk voor je wifiverbinding. Zorg voor voldoende afstand tussen de router en andere elektronische apparaten, het liefst minimaal 30 centimeter. Zo voorkom je dat deze het signaal kunnen verstoren.

Wifikanaal aanpassen

Stel, je woont in een flat. Dan zijn er veel verschillende netwerken aanwezig. Hoe meer mensen op dezelfde frequentie zitten, hoe langzamer de verbinding.

Ga naar de online serveromgeving van je wifimodem. Zie daarvoor de sticker die op het modem is geplakt of de handleiding. Daar vind je ook de logingegevens.

Log in en ga naar de instellingen voor draadloos internet.

Kies een ander kanaal en sla het op. Soms moet je het modem opnieuw opstarten.

Probeer diverse kanalen uit om te kijken welke het snelst is. Het is ook een optie om dit te controleren met verschillende wifi-analyze-apps op je telefoon of tablet.

Bij deze instellingen kun je meteen controleren of het modem 5GHz ondersteunt. Deze frequentie geeft doorgaans minder storing van andere netwerken of apparaten. Het voordeel van 2.4GHz is dat deze minder moeite heeft met obstakels als muren en plafonds.

Het signaal verbeteren met extra apparatuur

Extra accesspoint

Soms is het ingebouwde accesspoint van de router niet voldoende. Dat kan komen doordat de router aangesloten moet zijn op het modem, dat op zijn beurt weer vaak in de meterkast zit. Een los accesspoint kun je gebruiken om het oorspronkelijke signaal te verbeteren. Plaats ‘m daarvoor op een punt waar het signaal nog goed is. Vanaf daar wordt het signaal opnieuw uitgezonden.



Powerlineadapters

Hiermee kun je zonder een kabel te trekken via de stopcontacten in je huis de verbinding verspreiden. Stop de ene adapter in het stopcontact naast het modem en de tweede op de plek waar je het signaal wil versterken. Zo wordt het signaal van A naar B verstuurd. Let bij de aanschaf wel goed op de snelheid waarmee het signaal verstuurd wordt – die kan erg verschillen.

Wifiversterkers

Deze versterker, ook wel wifi repeaters of range extenders genoemd, is de meest eenvoudige manier om het signaal te verbeteren door het op te pikken en het te herhalen. Wel kleven er nadelen aan. Zo kan de versterker niet tegelijk het signaal ontvangen en doorzenden naar het apparaat. Daardoor kan je verbinding soms trager of instabieler worden. Let ook op dat niet elke versterker past bij elke router.

Multiroomwifi

Als je de wifi door de gehele woning wil verbeteren, is multiroomwifi een oplossing. Het bestaat uit een basisstation dat draadloos is verbonden met een aantal losse boxen waarnaar het signaal wordt verzonden. Deze optie is wel een stuk duurder dan de eerste drie.

Zorg dat je router up-to-date is

Dit doe je door de firmware te updaten: de software die je router bestuurt. Het is niet altijd even simpel om dit klusje zelf te klaren. Schakel eventueel de hulp in van de fabrikant of iemand van ervaring, want op de verkeerde manier bijwerken kan resulteren in een niet-functionerende router. Heb je een modemrouter van de provider? Dan zorgt deze er meestal voor dat je router is voorzien van de laatste firmware. Ook komt het ook regelmatig voor dat er geen updates meer verschijnen voor sommige routers. Tot slot hebben de meeste routers hun beste tijd gehad na een jaar of vijf – dan kan het ook tijd voor een nieuwe zijn.