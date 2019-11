Verbeter je wifiverbinding met een handige app van Ziggo en verken een cartooneske fantasiewereld met The Swords of Ditto.

The Swords of Ditto

Dit charmante actierollenspel gooide al hoge ogen op spelcomputers, maar maakt nu succesvol de overstap naar iOS en Android. In The Swords of Ditto kruip je in de huid van allerlei verschillende avonturiers.

Iedere keer als je het loodje legt, dient een nieuwe held zich aan om het stokje over te nemen. Gelukkig blijft je voortgang wel bewaard en word je langzaam maar zeker sterker. Hoewel The Swords of Ditto vooral positief opvalt door de cartooneske grafische stijl heeft het spel genoeg in huis om je uren te vermaken.

Download The Swords of Ditto voor iOS of Android (6,99 euro)

Google Home

Google steekt de Google Home-app in een nieuw jasje en rolt deze update geleidelijk uit naar zowel iOS als Android. De app is er vooral overzichtelijker op geworden dankzij het nieuwe Feed-scherm. Hier staan voortaan alle apparaten die je aan de Google Assistent gekoppeld hebt, zoals slimme lampen, beveiligingscamera's en rookmelders. Daar kun je ze meteen in- en uitschakelen of de instellingen aanpassen.

Het totaal aantal tabbladen is met de update teruggebracht van vier naar twee. Het Huis-tabblad is hetzelfde gebleven en het Media-tabblad is verbeterd en geeft je nu informatie over muziek die je op slimme speakers afspeelt.

De update wordt geleidelijk uitgerold, dus het kan gebeuren dat het nieuwe design voor jouw app nog niet beschikbaar is. In dat geval zit er helaas niets anders op dan geduldig afwachten.

Download Google Home voor iOS of Android (gratis)

Ziggo Wifi Assistant

Ziggo roept de hulp in van augmented reality om jou meer inzicht te geven in je wifikwaliteit in huis. Stap voor stap wordt je verbinding gecontroleerd, daarna loop je door je huis of kantoor met je smartphonecamera. Door op verschillende plaatsen een meting uit te voeren, krijg je van iedere plek in je huis een beoordeling over je internetsnelheid.

Zo zie je bijvoorbeeld hoe goed je draadloze internetsnelheid is in je slaapkamer, woonkamer en keuken. Dat levert na afloop een overzicht met meetpunten op en een set met tips om deze scores te verbeteren. Je hoeft geen internet van Ziggo te hebben om deze app te kunnen gebruiken.

Download Ziggo Wifi Assistant voor iOS of Android (gratis)