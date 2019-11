Google is begonnen met de uitrol van een incognitomodus in Google Maps op Android-telefoons. Hiermee worden zoekopdrachten in de app niet bewaard.

De incognitofunctie werd in mei tijdens de Google I/O-conferentie aangekondigd, maar is vanaf nu te gebruiken door mensen met een telefoon die op Android draait. Zoekopdrachten naar steden, straten en bedrijven worden hiermee niet bewaard.

Ook bezochte locaties worden in deze modus niet opgeslagen. Daarnaast krijgen gebruikers geen persoonlijke aanbevelingen voorgeschoteld als de functie is ingeschakeld. Op Google Maps voor iOS komt de modus later.

Google biedt zijn incognitomodus bij meerdere diensten aan. Zo is de functie ook bruikbaar in onder meer de Chrome-browser en op YouTube.