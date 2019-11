Het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken is een onderzoek gestart naar de overname van de populaire app TikTok (voorheen Musical.ly) door het Chinese bedrijf ByteDance, zeggen anonieme bronnen die betrokken zijn bij het onderzoek tegen persbureau Reuters.

Via TikTok kunnen gebruikers video's met elkaar delen. De app is steeds populairder onder tieners in de Verenigde Staten. Daarom maakt de Amerikaanse overheid zich zorgen over hoe er wordt omgegaan met de data van gebruikers. Ook zouden er berichten zijn over censuur op politieke berichten op het platform.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de CFIUS, een tak van het Amerikaanse ministerie die investeringen of grote overnames van Amerikaanse bedrijven door buitenlandse partijen onder de loep neemt. Het ministerie bekijkt dan ook welke gevolgen de overname kan hebben voor de gebruikers van de diensten en producten van het bedrijf.

Toen ByteDance de Amerikaanse app Musical.ly in 2017 voor 1 miljard dollar (890 miljoen euro) kocht, is er nooit een onderzoek uitgevoerd. De app werd toen samengevoegd met TikTok en wordt nu steeds populairder. Daarom wordt er volgens de bronnen alsnog een onderzoek gestart.

Een woordvoerder van de CFIUS heeft niet gereageerd op vragen van Reuters en ook ByteDance heeft niet gereageerd. Een woordvoerder van TikTok zei in een verklaring dat "er niet ingegaan kan worden op lopende regelgevingsprocessen, maar dat het vertrouwen winnen van gebruikers en wetgevers de hoogste prioriteit heeft".