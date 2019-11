De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) doet aangifte tegen Diploma Nederland, een website die belooft studieschulden uit de systemen van DUO te kunnen halen. Dat bevestigt de dienst aan NU.nl na berichtgeving in De Telegraaf.

Op Diploma Nederland wordt beweerd dat de eigenaren van de website de mogelijkheid hebben om een studieschuld "officieel bij de overheid" te verwijderen. Daarvoor hoeft iemand "slechts 10 procent van de totale schuld" Diploma Nederland te betalen, staat in de tekst.

Maar deze praktijken zijn illegaal, zegt een woordvoerder van DUO. "De activiteiten op deze site zijn strafbaar en ongewenst. DUO doet, zoals altijd in voorkomende gevallen, aangifte tegen deze site."

Het is niet duidelijk hoe Diploma Nederland precies te werk gaat. Er wordt in elk geval geen geld teruggegeven. Mensen die hun schuld willen laten verwijderen, moeten een formulier invullen met daarop onder meer hun volledige naam, hun burgerservicenummer en de naam van de studie.

Wanneer NU.nl het mobiele nummer op de website van Diploma Nederland probeert te bellen, wordt er niet opgenomen. Via WhatsApp laat het bedrijf weten: "Sorry, daar werken wij niet aan mee."

Het is niet duidelijk of het bedrijf überhaupt beschikt over de mogelijkheden om een studieschuld te wissen, of dat het een poging is om geld te verdienen zonder resultaat.

DUO wil niet op veel vragen reageren, maar de woordvoerder laat weten dat het beveiligingssysteem van DUO "zowel intern als extern voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen".