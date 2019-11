In Rusland is vrijdag een nieuwe wet in werking getreden. Die wet moet Moskou meer controle geven over het internet in het land, schrijft de CNBC. Critici vrezen voor een inperking op de vrijheid van meningsuiting.

De wet werd al maanden verwacht. In april stemde de Staatsdoema, het Lagerhuis van het Russische parlement, al in met de wet. Een maand later werd het voorstel door president Vladimir Poetin ondertekend.

Het doel van de wet is om al het Russische internetverkeer door knooppunten te sturen die door autoriteiten van het land worden beheerd. Bij een noodgeval of buitenlandse dreiging, zoals een cyberaanval, zou Rusland zich in theorie kunnen afsluiten van het internationale internetverkeer. Het internet binnen Rusland blijft in zulke gevallen werken.

Volgens de wet moeten internetaanbieders apparatuur installeren die de bron van internetverkeer kunnen waarnemen. Ook moet op die manier sneller bepaalde content geblokkeerd worden.

Critici, zoals mensenrechtenorganisaties en de Russische oppositie, twijfelen aan de technische haalbaarheid van het systeem. Volgens hen is het een poging van de Russische overheid om bepaalde online informatie te kunnen blokkeren.

Internetblokkades in Rusland

In maart van dit jaar gingen duizenden mensen in Moskou de straat op om tegen de wet te protesteren.

Rusland heeft vaker geprobeerd om diensten en delen van het internet af te sluiten voor gebruikers. Zo probeerde de Russische telecomwaakhond een jaar geleden om chatapp Telegram te blokkeren. Dat mislukte, waardoor Telegram nog steeds bruikbaar is in Rusland.