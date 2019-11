Een "groeiend aantal gebruikers" klaagt op diverse fora en sociale media dat iOS 13.2 apps op de achtergrond veel sneller afsluit dan voorheen, meldt MacRumors na een inventarisatieronde.

Apps blijven normaal gesproken op de achtergrond draaien, zodat gebruikers tussen apps kunnen wisselen zonder voortgang te verliezen. Maar met de recent uitgebrachte iOS-update sluiten apps een stuk sneller af, waardoor apps na het wisselen opnieuw gestart moet worden.

De voortgang in de app die eerst geopend was, raakt dan verloren. Dat gebeurt zelfs als maar enkele seconden een andere app geopend is. Zo kan een half bekeken video op YouTube helemaal opnieuw beginnen, omdat de app niet meer weet waar de kijker was gebleven.

Het is niet bekend wat het probleem veroorzaakt. Mogelijk gaat het om een fout in iOS 13, waardoor het interne geheugen niet goed wordt verdeeld.

Niet alleen oudere iPhones hebben last van het probleem. Ook gebruikers met een nieuwe iPhone 11 Pro of met de nieuwste iPad melden dat apps op de achtergrond snel worden afgesloten. Apple heeft nog niet gereageerd.