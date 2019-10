Amsterdam wil dat burgers "onbespied en anoniem" door de stad kunnen lopen, maar dat is een onrealistisch uitgangspunt, oordeelt de privacywaakhond van de gemeente. De toezichthouder heeft onder meer de kritiek op het feit dat er "talloze" camera's en sensoren in Amsterdam hangen, zonder dat de gemeente zelf goed zicht heeft op de situatie.

Het gaat bijvoorbeeld om camera's voor bewakingstoezicht. Ook zijn in Amsterdam sensoren geplaatst die wifi- en bluetoothsignalen opvangen, bijvoorbeeld van smartphones.

Amsterdam zegt alleen gebruik te willen maken van dit soort sensoren als dit wettelijk vereist is of als het gemeentebestuur daar, vanwege bijvoorbeeld de veiligheid, mee instemt. De Commissie Persoonsgegevens Amsterdam (CPA) oordeelt dat de gemeente zich daar in de praktijk niet aan houdt.

In juni concludeerde adviesbureau PwC dat Amsterdam zelf geen volledig inzicht heeft in welke sensoren in de stad te vinden zijn. Ook is niet altijd duidelijk welke privégegevens door middel van verschillende vormen van toezicht verwerkt worden en wat daarmee gebeurt.

"Het uitgangspunt (om burgers waar dat kan onbespied en anoniem door de stad te laten bewegen, red) is niet haalbaar gebleken", zegt CPA-voorzitter Ulco van de Pol donderdag tegen NU.nl. Volgens hem is er een gebrek aan "samenhangend beleid, toezicht en regie" om het beloofde beleid na te leven.

Onduidelijk of Amsterdam vasthoudt aan standpunt

Het is nog onduidelijk of de gemeente Amsterdam vast wil houden aan het uitgangspunt dat burgers "onbespied en anoniem" door de stad moeten kunnen bewegen. Een woordvoerder laat aan NU.nl weten dat de gemeente nog niet heeft bepaald of het standpunt naar aanleiding van het onderzoek van PwC verandert.

Eind september werd al wel bekend dat Amsterdam vanaf november wil stoppen met het gebruik van wifisensoren om passanten op de Wallen en in de Kalverstraat te volgen. Het gebruik van de sensoren voegt volgens de gemeente niets toe aan de camera's die voor hetzelfde doel gebruikt worden.