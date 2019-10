De Android-app voor WhatsApp maakt het in de meest recente update mogelijk om de app te beveiligen met een vingerafdruk. Dat staat in een donderdag gepubliceerd blogbericht van WhatsApp.

Met de functie kan WhatsApp op Android-telefoons vergrendeld worden tot de juiste vingerafdruk is gescand. Oproepen komen hiermee nog wel binnen, maar berichten kunnen niet gelezen en verstuurd worden als de app is vergrendeld, terwijl de telefoon geopend is.

Gebruikers kunnen de extra beveiliging zelf inschakelen. Daarnaast kunnen ze instellen binnen welke termijn de Android-app van WhatsApp vergrendeld moet worden. Dat kan direct als de app wordt afgesloten, na één minuut of na een half uur.

De update voor WhatsApp wordt vanaf donderdag uitgerold.

Zo werkt het Ga naar de WhatsApp-instellingen

Kies Account

Ga naar Privacy

Open Vingerafdrukvergrendeling en stel je voorkeuren in

In februari werd de optie om WhatsApp te beveiligen met een vingerafdrukscan of gezichtsherkenning toegevoegd aan de iOS-versie van de app.