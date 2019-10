Apples omzet uit serviceabonnementen is sterk gegroeid, zei Apple-topman Tim Cook woensdag in een gesprek met aandeelhouders. Apple boekte het afgelopen kwartaal met deze diensten een omzet van 12,5 miljard dollar (11,2 miljard euro).

Onder deze abonnementen vallen bijvoorbeeld diensten als Apple Arcade, Apple Music en clouddiensten. De omzet uit deze diensten groeide met 18 procent ten opzichte van een jaar eerder en met 1 miljard dollar (890 miljoen euro) ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Cook verwacht dat deze omzetgroei zal doorzetten: "We zijn goed op weg om ons doel - het verdubbelen van de inkomsten uit diensten ten opzichte van 2016 - in 2020 te halen."

Een belangrijk onderdeel van de diensten is Apple Pay, dat nu 49 landen beschikbaar is. In Nederland werd de dienst in juni beschikbaar voor ING-klanten. Inmiddels wordt Apple Pay door meerdere banken ondersteund.

In het gesprek met aandeelhouders spreekt Cook ook over het aanbieden van abonnementen voor hardware. Hij bevestigt nog niets, maar zegt dat Apple ernaar streeft om het voor klanten makkelijker te maken om per maand te betalen voor zowel diensten als hardware.

Een voorbeeld hiervan is een bundel met zowel een telefoon als diensten van Apple, zoals Apple Music of Apple Arcade. Cook deed hier echter nog geen concrete uitspraken over.