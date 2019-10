De politie in Mongolië arresteerde dinsdag achthonderd Chinezen die worden verdacht van illegaal gokken, identiteitsfraude, hacken en witwassen. Volgens persbureau Reuters vonden de arrestaties plaats in Ulaanbaatar, de hoofdstad van Mongolië.

De politie deed invallen op vier verschillende plekken in de hoofdstad, waarbij in totaal achthonderd Chinezen werden opgepakt. Er zijn honderden computers en mobiele telefoons in beslag genomen. De lokale autoriteiten spreken van een cybercrimeorganisatie.

Gerel Dorjpalam, het hoofd van de Mongoolse inlichtingendienst, zei tegen Reuters dat de invallen het resultaat waren van een maandenlang durend onderzoek.

De achthonderd Chinezen waren in Mongolië op een toeristenvisum, dat dertig dagen geldig is. Ruim een derde van alle toeristen in Mongolië komt uit China.

In een verklaring laat de Chinese ambassade weten dat China voor het onderzoek zal samenwerken met de Mongoolse autoriteiten.