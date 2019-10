Facebook-topman Mark Zuckerberg is niet van plan om politieke advertenties te verbieden op het platform. Woensdag liet hij in een gesprek met aandeelhouders weten dat er ondanks alle discussie geen verandering komt in het beleid van het sociale medium.

Eerder deze week kondigde Twitter aan dat politieke advertenties vanaf 22 november niet meer zijn toegestaan op het platform. Volgens CEO Jack Dorsey worden gerichte berichten aan mensen opgedrongen door de advertenties. Hij vindt dat politici de aandacht van de kiezer zelf moeten verdienen.

Deze beslissing voerde de druk op Facebook op. Het bedrijf ligt al langere tijd onder vuur vanwege zijn beleid ten aanzien van politieke advertenties. Zuckerberg benadrukte in zijn gesprek met de aandeelhouders dat Facebook voet bij stuk houdt en dat hij nog steeds vindt dat het "niet juist" is als bedrijven politici en media censureren.

Zuckerberg zegt dat dit geen economische overweging is, want politieke advertenties zorgen voor minder dan 0,5 procent van Facebooks omzet, aldus de CEO. Volgens de topman wordt het een moeilijk jaar voor het bedrijf. Hij verwacht nog veel discussie over politieke advertenties.

Omzet groeide in derde kwartaal

Ondanks alle ophef en discussie over het beleid boekte Facebook in het afgelopen kwartaal goede resultaten. De omzet was in het derde kwartaal van 2019 17,7 miljard dollar (15,8 miljard euro), 29 procent meer dan in het derde kwartaal van vorig jaar.

Ook neemt het aantal gebruikers nog steeds toe. Het platform heeft 1,62 miljard actieve gebruikers per dag. Deze groei wordt vooral verklaard door de groeiende markt in India, Indonesië en de Filipijnen.