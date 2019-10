Twitter verbiedt vanaf 22 november wereldwijd advertenties over politiek, maakt directeur Jack Dorsey woensdag bekend via een bericht op het sociale medium. De oprichter van het Amerikaanse bedrijf schrijft dat politici hun bereik moeten verdienen, in plaats van het te kopen door middel van advertenties.

"Een politiek bericht verdient bereik wanneer mensen besluiten een account te volgen of het bericht te retweeten", schrijft Dorsey. "Door te betalen voor bereik, wordt die beslissing uit handen genomen, waardoor gerichte politieke boodschappen aan mensen worden opgedrongen."

Het besluit geldt zowel voor politici en hun partijen als politieke onderwerpen. Dit zijn politieke onderwerpen zoals abortus, mensenrechten, klimaatverandering, gezondheidszorg, immigratie, nationale veiligheid, sociale zekerheid, belastingen en handel.

Een uitzondering wordt onder meer gemaakt voor advertenties waarin mensen opgeroepen worden om te gaan stemmen. Twitter maakt op 15 november meer details over zijn nieuwe beleid bekend.

Facebook onder vuur vanwege beleid politieke advertenties

Facebook ligt de afgelopen weken onder vuur vanwege zijn beleid omtrent politieke advertenties, ook intern. Het sociale medium heeft besloten om advertenties van politici te blijven toestaan, zelfs als deze onwaarheden bevatten.

Mark Zuckerberg stipte dit punt eerder in oktober ook aan tijdens een toespraak over vrijheid van meningsuiting. De Facebook-directeur zei toen overwogen te hebben om politieke advertenties helemaal te verbieden, maar daar vanaf te hebben gezien.

Volgens Zuckerberg is het in een democratisch land "niet juist om politici te censureren" door hun berichten te verwijderen of het bereik ervan te verkleinen, zolang zij niet oproepen tot geweld of het stemrecht onderdrukken.

Advertentiebedrijven beloofden transparantie na verkiezingen VS

In nasleep van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016, die Rusland via sociale media probeerde te beïnvloeden, kwamen Facebook, Twitter en Google met overzichten van politieke advertenties. Op die manier wilden zij tegemoetkomen aan de roep om meer transparantie omtrent politieke advertenties.

Die overzichten bieden enige informatie, maar niet genoeg om daadwerkelijk een goed beeld te krijgen van politieke advertenties op sociale media, concludeerde NU.nl na een analyse rond de Europese Parlementsverkiezingen in mei.

Politici kunnen de advertentieruimte op Facebook, Twitter en Google gebruiken om gerichte boodschappen aan een specifieke groep kiezers te sturen. Deze methode om reclame voor te schotelen wordt '(micro)targeting' genoemd.