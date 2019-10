Bijna twee derde van de Nederlandse bevolking (65 procent) is niet bezorgd over de risico's voor het gebruik van openbare wifinetwerken, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Het gaat om het gebruik van openbare, niet-beveiligde wifinetwerken. Deze netwerken zijn niet beveiligd met een wachtwoord. Daardoor kunnen anderen het internetverkeer van gebruikers van zo'n netwerk in de gaten houden.

Kwaadwillenden kunnen een openbaar wifinetwerk bovendien misbruiken om gegevens van gebruikers te stelen. Zij kunnen onveilig verstuurd internetverkeer bijvoorbeeld onderscheppen en zo wachtwoorden of andere gevoelige gegevens inzien.

In totaal maakt 58 procent van de Nederlandse bevolking zich zorgen over veiligheid op internet. Mensen zijn vooral bezorgd over het delen van persoonlijke informatie op sociale media. Ruim een derde (37 procent) zag daar vanwege die zorg van af.