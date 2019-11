Welke laptop met een beeldscherm kleiner dan 13 inch is het best en welke laptop heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Laptops zijn in verschillende formaten te vinden. In de kleinste categorie hebben de laptops een scherm van minder dan 13 inch. Het formaat en het gewicht van deze apparaten maken deze laptops heel geschikt voor mensen die vaak onderweg zijn, maar toch moeten werken.

De Consumentenbond testte in deze categorie zeventien laptops, waaronder ook enkele 2-in-1-laptops (een laptop en tablet in één). Ze werden onder meer getest op de accuduur, wat ze wegen en hoe de wifiontvangst is.

Beste uit de Test: Microsoft Surface Pro 6 Black

De Microsoft Surface Pro 6 komt als beste uit de test met een score van 7,6. Dit model is een 2-in-1-laptop. Het apparaat wordt standaard alleen als tablet geleverd, zonder toetsenbord. Zonder toetsenbord is hij wel een stuk minder bruikbaar.

De laptop haalt met name hoge punten op het gebied van energiegebruik, de snelheid (8 GB werkgeheugen) en de accuduur. Op een volle lading gaat dit model zo'n negen uur mee.

Ook de schermkwaliteit wordt erg goed bevonden, al spiegelt het scherm wel. Het apparaat heeft geen fysieke netwerkpoort, waardoor je met een apart USB-netwerkkastje of via wifi moet verbinden. Wel kan het toestel microgeheugenkaarten lezen. Er is verder één USB 3.0-aansluiting aanwezig.

Beste koop: Microsoft Surface Pro 6 Platina

De Consumentenbond beoordeelt de Microsoft Surface Pro 6 Platina met een 7,3. Ook bij dit apparaat moet een apart toetsenbord aangeschaft worden. Wel heeft hij een flexibele standaard zodat het scherm gemakkelijk is neer te zetten. De accuduur is goed: op een volle lading gaat hij bijna negen uur mee.

De Surface Pro 6 Platina heeft met 8 GB aan intern geheugen genoeg kracht om de meestgebruikte programma's zonder vertraging te draaien. Ook het scherm wordt geprezen, al glanst die behoorlijk.

Het apparaat heeft slechts één USB-poort. Daarnaast is hij voorzien van een microSD-lezer. Er is geen HDMI-aansluiting.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redacties van NU.nl en de Consumentenbond.