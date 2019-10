Facebook heeft drie netwerken van Russische accounts geschorst voor het beïnvloeden van binnenlandse politiek in acht Afrikaanse landen, maakt het bedrijf woensdag bekend. De netwerken worden door het bedrijf in verband gebracht met Yevgeniy Prigozhin, de vermeende geldschieter van de Russische 'trollenfabriek' Internet Research Agency.

Met nepaccounts werd geprobeerd om inwoners van Madagascar, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Mozambique, Congo, Ivoorkust, Kameroen, Soedan en Libië te beïnvloeden. In totaal wisten de netwerken een miljoen Facebook-volgers te bereiken.

Met de online activiteiten zouden de accounts een specifieke partij of kandidaat hebben gesteund. Andere accounts zouden hun voorkeur voor meerdere politici hebben uitgesproken. Op die manier zouden de Russische netwerken draagvlak hebben willen creëren voor Russisch gezinde doelen.

Volgens Facebook is het netwerk gelinkt aan Prigozhin, die eerder door de Verenigde Staten is aangeklaagd voor het beïnvloeden van de presidentsverkiezingen in 2016. In september legde de VS ook sancties op aan de Rus voor beïnvloeding van de Amerikaanse congresverkiezingen in 2018.

De Russische netwerken zouden hebben samengewerkt met lokale partijen om de politieke discussies in de Afrikaanse landen te beïnvloeden. Volgens onderzoekers van de Stanford-universiteit gaat het onder meer om een militaire bedrijf dat eerder namens Rusland in Oekraïne en Syrië actief zou zijn geweest.