Facebook gaat in het Verenigd Koninkrijk alsnog akkoord met het betalen van een boete van 500.000 pond (omgerekend ruim 579.000 euro), maakt de Britse privacytoezichthouder ICO woensdag bekend. De boete werd in oktober 2018 door waakhond opgelegd voor datamisbruik via apps.

Facebook ging in november in beroep tegen de boete aan omdat er geen bewijs zou zijn dat gegevens van Britse gebruikers waren gelekt tijdens het dataschandaal rondom Cambridge Analytica.

Bij dit schandaal werden in 2015 via een Facebook-app miljoenen gebruikersgegevens gelekt. Meer dan 300.000 mensen installeerden de app, maar uiteindelijk verzamelde Cambridge Analytica gegevens van 87 miljoen gebruikers wereldwijd. Naar schatting werden ook data van 90.000 Nederlanders gelekt.

Uit onderzoek van het ICO bleek destijds dat er geen gegevens van Britten waren buitgemaakt. Toch kwam er een boete, omdat bleek dat Facebook appmakers tussen 2007 en 2014 veel toegang gaf tot gebruikersgegevens, zonder dat gebruikers daar nadrukkelijk toestemming voor hadden gegeven. Ook gegevens van vrienden van de appgebruikers waren inzichtelijk.

Facebook trof in juli van dit jaar ook een schikking van 5 miljard dollar (zo'n 4,5 miljard euro) met de handelswaakhond FTC. Dat gebeurde naar aanleiding van meerdere schendingen van de privacy van gebruikers rondom het Cambridge Analytica-schandaal.