Samsung "verkent" de mogelijkheid van een opvouwbare smartphone die op de klaptelefoontjes van weleer lijkt, zo kondigde het bedrijf dinsdagavond aan op zijn ontwikkelaarsconferentie.

Hoe de smartphone gaat heten en wanneer deze op de markt komt, werd niet bekendgemaakt, aldus Reuters.

De telefoon lijkt een normaal smartphoneformaat te hebben en past volgens Samsung-topman Sally Hyesoon Jeong "gemakkelijk in je zak". De smartphone zou zo "compacter" zijn. In de video wordt een telefoon eerst in de breedte open- en dichtgevouwen en vervolgens als een ouderwetse klaptelefoon dichtgeklapt.

De release van de Galaxy Fold, Samsungs eerste poging tot een opvouwbare smartphone, werd dit jaar uitgesteld omdat het scherm zo teer was dat het gemakkelijk brak.

De Fold wordt voorlopig niet uitgebracht in Nederland, maar verscheen in september wel in onder meer Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.