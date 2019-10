T-Mobile draait de beslissing om het internetverkeer via een knooppunt in Duitsland om te leiden terug, nadat klanten hebben geklaagd over vertragingen bij vast internet, bevestigt een woordvoerder van de provider aan NU.nl.

Internetverkeer voor T-Mobile Thuis verloopt sinds vrijdag via een knooppunt van Deutsche Telekom in Duitsland. Voorheen verliep het netwerkverkeer via het internetknooppunt AMS-IX in Amsterdam. Daardoor had een deel van de klanten last van vertragingen.

T-Mobile begint dinsdagavond met het technisch terugdraaien van de omleiding en hoopt dat "zo snel mogelijk" te hebben gedaan. Een woordvoerder wilde geen verwachting uitspreken over wanneer de situatie weer zoals vrijdag is.

De beslissing om het internet via een knooppunt van Deutsche Telekom om te leiden is teruggedraaid omdat bleek dat het niet mogelijk was om dat zonder vertragingen te doen. "We dachten dat we een kwaliteitsverbetering zouden doorvoeren, maar het bleek niet de gevolgen te hebben die wij wilden", aldus de T-Mobile-woordvoerder.