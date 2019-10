De AIVD zou geen bewijs hebben gevonden voor spionage door Huawei bij KPN, meldt de Volkskrant dinsdag. De inlichtingendienst deed volgens de krant onderzoek nadat bleek dat het Chinese telecombedrijf onbedoeld toegang kon krijgen tot klantgegevens van de provider.

In mei meldde de krant dat de AIVD onderzoek deed naar mogelijke Chinese spionage via een achterdeur bij een grote Nederlandse telecomprovider. Huawei zou zonder medeweten van de getroffen provider bij gegevens van klanten kunnen komen. Die informatie zou waardevol kunnen zijn voor het werk van Chinese spionnen.

De Chinese smartphone- en telecomfabrikant ligt al maanden onder een vergrootglas vanwege Amerikaanse aantijgingen van spionage. Telecomapparatuur van het bedrijf zou door China gebruikt worden om spionage op het Westen te faciliteren. Publiek bewijs daarvoor ontbreekt, en ook Huawei ontkent.

Nederland heeft, in tegenstelling tot de Verenigde Staten, vooralsnog niet besloten om apparatuur van Huawei expliciet te verbieden in Nederlandse telecomnetwerken. Wel moeten providers voldoen aan strengere eisen voor hun aankomende 5G-netwerken.

Wat die extra veiligheidseisen, die het risico op spionage moeten verminderen, precies inhouden, wordt binnenkort bekendgemaakt. Dan wordt ook duidelijk wat die eisen betekenen voor Huawei en andere fabrikanten van telecomapparatuur.

AIVD doet geen uitspraken over werk

KPN kon dinsdagavond tegenover NU.nl niet direct reageren op de berichtgeving van de Volkskrant. Huawei was dinsdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Een woordvoerder van de AIVD laat aan NU.nl weten dat de dienst in zijn algemeenheid geen uitspraken doet over lopende onderzoeken of onderzoeken die al dan niet hebben gelopen.