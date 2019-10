WhatsApp klaagt het Israëlische bedrijf NSO aan, dat spionagesoftware verkoopt, blijkt uit de aanklacht die dinsdag is gepubliceerd door The Washington Post. In mei werd bekend dat NSO gebruik heeft gemaakt van een ernstig lek in WhatsApp om de afluistersoftware van het bedrijf op smartphones te installeren.

Volgens WhatsApp, dat onderdeel is van Facebook, is de spionagesoftware van NSO in het voorjaar via WhatsApp-servers naar 1.400 smartphones gestuurd. Onder meer advocaten, journalisten, mensenrechtenactivisten, politieke dissidenten, diplomaten en andere hoge ambtenaren zouden tot de doelwitten behoren.

WhatsApp maakt gebruik van zogenoemde end-to-endencryptie. Daarmee worden berichten, waaronder audio en video, versleuteld van gebruiker naar gebruiker verstuurd. De inhoud is daardoor voor niemand anders in te zien, ook niet door Facebook of WhatsApp zelf.

Hackers die toegang willen krijgen tot de inhoud van de berichten, moeten daarvoor zien in te breken op het begin- of eindpunt: de smartphone van de verzender of de ontvanger van het bericht.

Pegasus-malware kan smartphones bespioneren

NSO maakt voor dat doelwit gebruik van de malware Pegasus. Als het bedrijf de spyware succesvol op een smartphone weet te installeren, zou het bedrijf onder meer berichten kunnen uitlezen. Het zou niet alleen gaan om WhatsApp-berichten, maar ook chats van onder meer iMessage, Skype, Telegram en Facebook Messenger.

Met Pegasus zou het verder mogelijk zijn gesprekken op Android- en iOS-smartphones af te luisteren, screenshots te maken, de locatie van het apparaat te achterhalen, de contactenlijst uit te lezen en de internetgeschiedenis in te zien.

Dit bericht wordt aangevuld.