Google heeft het .new-domein vrijgegeven aan meerdere bedrijven, waaronder Spotify, het schrijfplatform Medium en linkverkortdienst Bitly. De bedrijven kunnen .new gebruiken om snelle acties aan hun gebruikers beschikbaar te stellen in internetbrowsers.

Google gebruikte .new al voor acties voor zijn zakelijke software G Suite. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld docs.new of sheets.new in hun adresbalk typen. Op die manier wordt automatisch een nieuw Google Document of Google Spreadsheet aangemaakt.

De internetgigant heeft het .new-domein dinsdag voor gebruik beschikbaar gesteld aan andere bedrijven, maakt het bekend op zijn blog. Spotify-gebruikers kunnen bijvoorbeeld playlist.new gebruiken om een afspeellijst aan te maken. Met story.new kunnen Medium-auteurs een nieuw artikel schrijven en met link.new wordt een nieuwe Bitly-link aangemaakt.

Bedrijven en individuen kunnen vanaf 2 december hun eigen .new-domein voor goedkeuring aanvragen. Vanaf 21 juli volgend jaar is het domein voor iedereen te gebruiken, mits de gekoppelde actie aan Googles eisen voldoet. De kosten voor een .new-domein lopen in de honderden euro's.