Corellium, een Amerikaans bedrijf dat in augustus door Apple is aangeklaagd, vordert in een tegeneis 300.000 dollar (zo'n 270.000 euro), blijkt uit het rechtbankdocument dat dinsdag door Motherboard is gepubliceerd.

Apple klaagde Corellium aan omdat het bedrijf met zijn kopie van het mobiele besturingssysteem iOS inbreuk zou maken op het auteursrecht van de iPhone-maker.

De Amerikaanse start-up maakt virtuele versies van iOS die door ontwikkelaars gebruikt kunnen worden om hun apps te testen. Ook kunnen beveiligingsonderzoekers met de emulators van Corellium eenvoudiger op zoek gaan naar fouten in de iOS-software.

Corellium reageert op de aanklacht door met terugwerkende kracht aanspraak te maken op beloningen voor zeven bugs die vanaf 2017 door Corellium aan Apple zijn gemeld.

"Hoewel Apple profijt heeft gehad van Corelliums meldingen, heeft Apple Corellium nooit betaald voor deze bugs", schrijft het bedrijf in de tegeneis. "Onder Apples richtlijnen voor bugmeldingen is de totale waarde van deze bugs ruim 300.000 dollar."

Apple geeft ontwikkelaars een beloning als zij kwetsbaarheden in iOS vinden en deze aan het bedrijf melden. Dit soort programma's kunnen ervoor zorgen dat bugs niet op de grijze markt terechtkomen, waarbij kwetsbaarheden in software in handen komen van bedrijven of autoriteiten die ze gebruiken om smartphones af te luisteren.