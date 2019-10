Gebruikers met een T-Mobile Thuis-abonnement klagen over langzamer internet sinds het telecombedrijf zijn internetverkeer niet meer via Amsterdam, maar via Duitsland leidt.

Internetverkeer van T-Mobile Thuis lijkt nu via het netwerk van het Duitse moederbedrijf Deutsche Telekom te lopen, specifiek het AS3320 DTAG-knooppunt. Hiervoor ging dit altijd via de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX), het internetknooppunt in Amsterdam.

Op het internetforum van T-Mobile wordt al enkele dagen geklaagd door klanten, die vertraagde dataoverdracht en lagere downloadsnelheden rapporteren. T-Mobile had de routes van het internetverkeer omgeleid voor een "kwaliteitsverbetering", aldus een woordvoerder van T-Mobile.

De problemen rond de rerouting zouden volgens de klantenservice niet alle klanten treffen. Hoeveel klanten hoeveel problemen ondervinden, is niet duidelijk, maar T-Mobile spreekt van een "kleine groep".

"We hadden niet verwacht dat het klanten zou raken", aldus de woordvoerder. "We werken nu dag en nacht om aanzienlijke capaciteit toe te voegen aan specifieke routes op het netwerk."