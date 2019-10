Google wordt door The Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) aangeklaagd vanwege het misleiden van klanten. Google zou klanten volgens de Australische autoriteit niet duidelijk hebben laten weten wanneer er locatiegegevens worden verzameld op Android-telefoons.

De aanklacht gaat specifiek over de optie in Android om 'locatiegeschiedenis' uit te zetten. Volgens de ACCC wekte dit bij consumenten de indruk dat er dan geen locatiegegevens meer verzameld werden, terwijl dit nog wel gebeurde als de 'web- en appactiviteit' nog werd verzameld.

Volgens de ACCC was het voor klanten tussen januari 2017 en het einde van 2018 niet duidelijk dat er nog gegevens werden verzameld op deze manier. Door niet expliciet te laten weten dat er nog steeds locatiegegevens verzameld werden, heeft Google klanten misleid, vindt de ACCC.

Een woordvoerder van Google heeft in gesprek met The Guardian laten weten de aanklacht van de ACCC te bekijken en dat het bedrijf in gesprek is met de autoriteiten.

De ACCC wil dat Google een boete krijgt en dat er beleid komt dat waarborgt dat klanten niet opnieuw misleid worden.