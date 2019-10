Medewerkers van Facebook hebben een open brief verstuurd naar directeur Mark Zuckerberg. Daarin dringen ze volgens The New York Times aan op een verbod op leugens in politieke advertenties.

De brief werd ondertekend door ruim 250 mensen. De werknemers vinden dat politieke advertenties die leugens bevatten indruisen tegen hetgeen waar Facebook voor staat.

"Desinformatie treft ons allemaal", staat in de brief. "We zijn fel tegen dit beleid. Hiermee beschermen we niemand, maar laten we politici ons platform als wapen gebruiken. Ze nemen mensen als doelwit die geloven dat alles wat politici plaatsen, betrouwbaar is."

Afgelopen september maakte Facebook bekend geen uitspraken van politici te laten factchecken. Ook worden deze berichten niet geblokkeerd. Volgens het bedrijf gaat de nieuwswaarde voor, ook al overtreden politici de regels van het platform.

De enige uitzondering hierbij is "als berichten mensen in gevaar brengen".

Facebook-werknemers dringen erop aan dat politici beperkt moeten worden in hun vermogen om potentiële stemmers te benaderen. Ook willen medewerkers dat politieke advertenties door aparte factcheckers worden beoordeeld.