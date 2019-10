Een grote cyberaanval heeft duizenden websites in Georgië offline gehaald, meldt de BBC maandag. Ook de Georgische staatstelevisie zou getroffen zijn.

Zo'n tweeduizend sites, waaronder die van organisaties en private bedrijven, zouden vanwege de aanval onbereikbaar zijn. Op veel van de websites werd een afbeelding geplaatst van Mikheil Saakashvili, de oud-president van Georgië, met de woorden "Ik kom terug".

Saakashvili was president van het land tussen 2004 en 2013. Toen hij daarna de Oekraïense nationaliteit kreeg, verloor hij zijn Georgische paspoort. Saakashvili was stateloos na een politieke vete met Petro Poroshenko, destijds de president van Oekraïne. Saakashvili woont tegenwoordig in Nederland. Hij kreeg een verblijfsvergunning omdat hij een Nederlandse vrouw heeft.

De BBC schrijft dat ook websites van rechtbanken doelwit waren van de aanval en dat kwaadwillenden het op persoonlijke informatie hadden gemunt. Daarbij is niet bekend hoeveel websites er nog steeds offline zijn en of de aanval daadwerkelijk informatie heeft buitgemaakt.

De aanval zorgde dat twee grote zenders in het land, Maestro en Imedi TV, tijdelijk geen beelden konden uitzenden. Nog niet alle systemen zouden weer bereikbaar zijn. Het is onduidelijk waar de aanval vandaan komt. Vanwege de omvang wordt gespeculeerd dat het om een aanval gaat met staatssteun.