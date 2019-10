AnyVision, een Israëlisch bedrijf dat met cameratoezicht Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever observeert, schendt ethische afspraken die met Microsoft daarover gemaakt zijn, meldt NBC News maandag op basis van anonieme oud-medewerkers.

Microsoft investeerde in juni samen met andere partijen 74 miljoen dollar (66,7 miljoen euro) in AnyVision. Het in Tel Aviv gevestigde bedrijf levert technologie aan Israël waarmee het land Palestijnen in bezette gebieden in de gaten kan houden. Het product zou onder meer mensen in camerabeelden live kunnen identificeren en volgen.

Het Israëlische leger zou in de Westelijke Jordaanoever duizenden camera's geïnstalleerd hebben om de bewegingen van inwoners van het gebied te volgen en terroristische aanslagen te voorkomen. Daarvoor zou in het geheim gebruik worden gemaakt van software van AnyVision.

Ook wordt het product van het bedrijf gebruikt bij controlepunten. In augustus verdedigde AnyVision het gebruik van gezichtsherkenning op dat gebied, door te stellen dat de techniek vergelijkbaar is met wat op vliegvelden wordt toegepast.

De voormalig medewerkers van AnyVision zeggen tegen NBC News ontevreden te zijn over de koers van het bedrijf. De druk om de technologie te verkopen aan bedrijven, overheden en militaire klanten zou boven ethische vragen over het gebruik ervan staan.

Microsoft roept op tot verantwoordelijkheid

De investering van Microsoft ligt gevoelig, omdat het bedrijf zich publiekelijk uitspreekt tegen misbruik van gezichtsherkenning. Topman Brad Smith deed in juli 2018 een oproep aan de industrie om verantwoordelijkheid op dit gebied te nemen.

"Microsoft en andere techbedrijven hebben de verantwoordelijkheid om te garanderen dat deze technologie de mens centraal stelt en ontwikkeld wordt op een manier die strookt met breed gedragen maatschappelijke waarden", aldus Smith.

Een woordvoerder van Microsoft laat aan NBC News weten dat het bedrijf "de beschuldigingen van massasurveillance serieus neemt". De relatie tussen Microsoft en het Israëlische bedrijf wordt stopgezet als uit onderzoek blijkt dat deze principes worden geschonden, aldus de woordvoerder.

AnyVision zegt tegen NBC News dat alle "installaties zijn getoetst aan de ethische principes van Microsoft en de interne rigoureuze goedkeuringsprocedures".