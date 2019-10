Google zal bestanden die in Flash gemaakt zijn vanaf eind dit jaar niet meer opnemen in de zoekresultaten. Adobe Flash, dat jarenlang werd gebruikt voor animaties en kleine interactieve toevoegingen op het web, wordt steeds minder gebruikt.

Flash is sinds dit jaar niet meer standaard ingeschakeld in webbrowsers als Chrome, Microsoft Edge en Firefox. De plug-in zal eind 2020 in ieder geval op Microsoft-browsers helemaal niet meer te gebruiken zijn.

Vanaf eind dit jaar stopt dus ook Google met de plug-in. Op websites met Flash zal de zoekmachine (en de maker van webbrowser Chrome) Flash-content helemaal gaan negeren. Maker Adobe liet halverwege 2017 al weten Flash vanaf 2020 niet meer te zullen ondersteunen.

De plug-in was aan het begin van deze eeuw bijzonder populair, maar het gebruik neemt al zo'n zes jaar steeds verder af.

De meeste sites met interactieve of geanimeerde content maken inmiddels gebruik van de nieuwe webpaginastandaard HTML5.