Instagram verbiedt het plaatsen van fictieve afbeeldingen van zelfbeschadiging, waaronder tekeningen en stills uit films, maakte het socialemediaplatform zondag bekend.

Ook andere beelden van "methoden of bijbehorende materialen" worden verwijderd. Gebruikers die dit soort beelden plaatsen, zullen niet meer verschijnen in zoekopdrachten en het Explore-scherm.

Instagram-topman Adam Mosseri noemt het "moeilijk" om een balans te vinden tussen het beschermen van kwetsbare mensen en het slachtoffers toe te staan ervaringen uit te wisselen.

"Waarom laten we aan zelfmoord of zelfbeschadiging gerelateerde beelden toe op Instagram? Omdat experts zeggen dat het kunnen delen van moeilijke momenten mensen steun kunnen bieden", schrijft Mosseri. Maar sommige beelden "kunnen jonge mensen ook negatief beïnvloeden".

Buiten de EU maakt Instagram "gebruik van technologie om mensen in nood te vinden". Binnen de EU is het bedrijf nog op zoek naar een manier om dit conform de privacywet te doen, aldus Mosseri.

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl.