Gebruikers van een iPhone 5 moeten hun smartphones vóór 3 november updaten naar iOS 10.3.4 of hoger. Anders werken functies die bepaald worden door datum- en/of locatiedata, waaronder webbrowsing en de appwinkel, straks niet meer. Dit schrijft Apple.

Dat heeft te maken met de 'gps-kalenderbug' die sommige navigatieapparaten in april dit jaar trof. De gps-systemen tellen namelijk 19,7 jaar door, waarna de interne kalender gereset wordt. Sommige systemen zouden er daardoor van overtuigd kunnen raken dat het 1999 was.

Fabrikanten van gps-software voerden het afgelopen jaar updates door die moesten voorkomen dat de bug hun systemen zouden treffen.

De iPhone 5 werd in 2012 geïntroduceerd en wordt al enige tijd niet meer verkocht. Vermoedelijk zijn er niet veel toestellen meer in omloop: in 2016 had 37 procent van alle iPhone-gebruikers ter wereld een iPhone 5s of ouder. Slechts 9 procent van alle iPhone-bezitters maakte dit jaar nog gebruik van iOS 11 of ouder.