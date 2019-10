Een arend heeft het sms-budget van Russische onderzoekers leeggetrokken met een onverwacht bezoek aan Iran. De roofvogel, voorzien van een aan een simkaart gekoppelde gps-tracker, verstuurde vanuit Iran honderden dure sms'jes, waardoor het volledige sms-budget dat bedoeld was om in totaal acht arenden te volgen opraakte.

De gps-trackers zijn afhankelijk van een verbinding met een mobiel netwerk om de sms'jes met hun locatie naar de Russische onderzoekers te kunnen versturen. Op die manier kunnen zij het trekgedrag van de acht steppearenden in Centraal-Azië volgen.

Een aantal arenden bracht de afgelopen zomer door in Kazachstan, in gebieden waar geen bereik is. De gps-trackers verzamelden daar wel coördinaten, maar konden deze niet terugsturen naar de onderzoekers van het Russian Raptor Research and Conservation Network (RRRCN).

De onderzoekers hielden daar rekening mee, maar hadden verwacht dat de arenden in Rusland of Kazachstan opnieuw verbinding met een netwerk zouden maken. Daar zou het versturen van alle sms'jes tussen de 2 en 15 roebel (omgerekend tussen de 3 en 21 eurocent) per sms kosten.

Sms'jes uit Iran soms ruim twintig keer zo duur

Een van de arenden wist deze locaties echter te omzeilen en kwam pas in Iran opnieuw in verbinding met een mobiel netwerk. Daar kostte het versturen van de sms'jes met de Russische simkaart 49 roebel (69 eurocent) per stuk. Omdat de roofvogel van mei tot september gemiddeld vier sms'jes per dag had opgespaard, raakte in één keer het volledige sms-budget op.

Inmiddels heeft het RRRCN het budget kunnen aanvullen door middel van een inzamelingsactie, maken de onderzoekers zaterdag bekend op het Russische sociale medium VK. Het Russische onderzoekscollectief heeft nu voldoende geld om de acht arenden tot het einde van het trekseizoen in april te kunnen volgen.