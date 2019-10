De zoekmachine van Google zal dankzij een verbetering in de zoektechnologie nu ook zinnen begrijpen, schrijft de vicepresident van het bedrijf op hun blog. De zoekmachine gaat gebruik maken van een nieuwe taalverwerkingsmethode, die efficiënter omgaat met natuurlijke taal.

Voorheen bekeek Google per woord naar een zoekopdracht die bestond uit meerdere woorden. Dit betekent dat de zoekmachine met de termen 'medicijn apotheek' in eerste instantie zocht naar webpagina's die informatie over beide termen omvatten. Dankzij het nieuwe algoritme begrijpt Google nu ook zinnen, inclusief kleine woorden die de zin betekenis geven.

'Dit is de grootste verandering die we de afgelopen vijf jaar hebben geïntroduceerd, en een van de belangrijkste sinds het begin van Google Search', schrijft Pandu Nayak, vicepresident van het bedrijf.

Het nieuwe algoritme wordt eerst gebruikt voor Engelstalige zoekopdrachten en zal later wereldwijd in werking treden. Wanneer de verbeteringen ook in het Nederlands beschikbaar zijn, is nog niet bekend.