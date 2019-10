Netflix verkleint het aanbod voor gebruikers die hun taal op Nederlands in plaats van Engels hebben ingesteld. Films en series zonder Nederlandstalige ondertiteling of nasynchronisatie worden onzichtbaar gemaakt als gebruikers hun taal op het Nederlands instellen, meldt het bedrijf aan NU.nl.

Gebruikers kunnen de betreffende films en series in dat geval niet terugvinden in het aanbod, terwijl zij wel gewoon een Nederlands account hebben. Mensen die hun taal op Engels hebben staan, missen daarentegen geen Nederlands aanbod.

Op dit moment gaat het om 78 series en zes films, meldt Streamwijzer vrijdag op basis van een uitgevoerde inventarisatie. Het is onduidelijk hoeveel films en series gemiddeld genomen onzichtbaar blijven, omdat Netflix regelmatig films toevoegt en verwijdert.

Via de taalinstellingen kan de gebruiker bepalen in welke taal de knoppen en teksten op de streamingdienst worden weergeven. Als voor een film of serie Nederlandstalige audio of ondertiteling beschikbaar is, maakt het niet uit of gebruikers hun instellingen op het Nederlands of een andere taal hebben staan.

Netflix: Onzichtbaar door ontbreken audio of ondertiteling

In een reactie aan NU.nl laat Netflix weten dat de films en series niet worden weergegeven als er geen mogelijkheid is om deze te bekijken als een gebruiker alleen Nederlands kent.

"Voor veel gebruikers is het niet prettig om een film of serie aangeboden te krijgen zonder Nederlandse stemmen of ondertiteling", aldus Netflix. "Daarom worden films en series met Nederlandse ondertiteling of Nederlandse stemmen aan een Nederlands taalprofiel gekoppeld. Dit is een keuze in gebruikservaring en niet om content te verbergen."

Zo wijzig je je taalinstellingen op Netflix: Log in bij Netflix en ga bij 'Instellingen' naar 'Account'

Kies bij 'Mijn profiel' voor 'Taal' en selecteer de gewenste taal

Klein aandeel films en series is onzichtbaar

Uit de inventarisatie van Streamwijzer komt naar voren dat het onzichtbare deel onder het huidige aanbod bij series neerkomt op 6,2 procent en bij films op 0,3 procent. Het zou om met name Aziatische titels en titels voor kinderen gaan.

In minstens één geval is van een serie wel één seizoen beschikbaar, maar ontbreken andere seizoenen: de animatieserie Avatar: The Last Airbender. Mogelijk doet deze situatie zich ook bij andere series voor.

Netflix laat weten dat het "binnen een paar weken" ook mogelijk wordt om de andere seizoenen van Avatar met het werk van Nederlandstalige stemacteurs of met Nederlandse ondertiteling te bekijken.