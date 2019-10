Of je nu in de collegezaal zit of aan een uitgebreid project begint: een goede notitie-app op je smartphone of tablet is onmisbaar. Deze vier raden wij aan.

Microsoft OneNote

Ook als je niets doet met de Office-apps van Microsoft is OneNote het proberen waard. Deze app is door zijn overzichtelijke ontwerp voor iedereen die veel verschillende soorten notities maakt. Aan de hand van gekleurde tabbladen kun je notities onderverdelen in categorieën, bijvoorbeeld in de verschillende vakken die je volgt op school. Een soort digitale versie van een multomap dus.

Als je bekend bent met Word of een andere Office-app, zullen de opties van OneNote je bekend voorkomen. Naast de standaard Office-opties om je tekst vorm te geven, kun je ook documenten scannen met de ingebouwde camera, een tekening maken, audio opnemen of een bestand invoegen. Bovendien kun je OneNote op je smartphone, tablet en computer gratis gebruiken en worden al je notities tussen je apparaten gesynchroniseerd. Dat maakt van OneNote een erg veelzijdige notitie-app.

Download Microsoft OneNote voor iOS en Android (gratis)

Google Keep

Ben je op zoek naar een simpele app, dan is Google Keep een aanrader. De app gebruikt kleuren om notities van elkaar te onderscheiden, zodat je deze gemakkelijk voor meerdere dingen kunt gebruiken.

Naast geschreven notities kun je gesproken memo's opnemen of afbeeldingen invoegen. Een handige functie van Google Keep is dat je tegelijk met anderen kunt samenwerken. Dat maakt de app handig voor een school- of werkproject waarin je op hetzelfde moment met verschillende mensen aan werkt.

De app is gekoppeld aan je Google-account, wat synchroniseren tussen verschillende apparaten makkelijk maakt. Google Keep is gratis te downloaden en te gebruiken op Android en iOS.

Download Google Keep voor iOS en Android

Een handige functie van Google Keep is dat je tegelijk met anderen kunt samenwerken. (Foto: Google Keep)

Notability

Heb je een Apple Pencil of andere stylus voor je iPad? Dan is Notability een interessante app om eens te bekijken. De app verandert je tablet in een digitaal notitieblok, waar je snel op kunt schrijven, maar ook annotaties kunt plaatsen bij pdf-bestanden en foto's.

Om de app overzichtelijk te houden kun je afzonderlijke notities in mappen plaatsen. Met de ingebouwde opnamefunctie kun je tijdens het noteren bijvoorbeeld een volledig college opnemen. Dat maakt het makkelijk om na afloop thuis terug te luisteren en tegelijk je notities te lezen.

Al je documenten worden automatisch opgeslagen in a Apples clouddienst iCloud, zodat je altijd een back-up bij de hand hebt. Notability is verkrijgbaar voor een eenmalige aanschafprijs van 9,99 euro.

Download Notability voor iOS (9,99 euro)

De app verandert je tablet in een digitaal notitieblok, waar je snel op kunt schrijven, maar ook annotaties kunt plaatsen bij pdf-bestanden en foto's. (Foto: Notability)

Notities

De standaard Notities-app van iOS is door de jaren heen steeds veelzijdiger geworden. De app laat documenten ordenen in mappen, ondersteunt de Apple Pencil voor het schrijven of maken van tekeningen en heeft een ingebouwde documentscanner.

Ook kun je net zoals met Google Keep mensen uitnodigen om samen te werken aan je notities. Het nadeel is wel dat deze functie exclusief op Apple-apparaten beschikbaar is, wat het lastiger maakt om met anderen samen te werken die bijvoorbeeld Windows of Android gebruiken.

Download Notities voor iOS (gratis)

De standaard Notities-app van iOS is door de jaren heen steeds veelzijdiger geworden. (Foto: Notities)