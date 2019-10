Het Amerikaanse camerabedrijf RED stopt met de ontwikkeling van zijn smartphones met een holografisch scherm waarmee het mogelijk is om objecten driedimensionaal weer te geven. Het project wordt stopgezet omdat Jim Jannard definitief met pensioen gaat, meldt de zeventigjarige RED-oprichter in een verklaring.

De smartphones met holografische schermen werden ontwikkeld onder de merknaam Hydrogen. Eind 2018 kwam de eerste smartphone in de Verenigde Staten op de markt.

De Hydrogen One is een Android-smartphone met een scherm van 5,7 inch. Onder het scherm zit een extra laag waarmee het 3D-effect gecreëerd kan worden. Hoewel RED met de ontwikkeling van een opvolger stopt, blijft de Hydrogen One wel ondersteund, belooft Jannard.

De introductie van de smartphone ging niet zonder slag of stoot. De Chinese producent zou de gewenste verbeteringen en oplossingen voor problemen van de Hydrogen One niet doorvoeren. In juli schreef Jannard zich er "dood aan te ergeren".

Voor de Hydrogen Two zou RED daarom kiezen voor een nieuwe producent. De RED-oprichter noemde Hydrogen het "opwindendste project" waar hij ooit aan gewerkt heeft, maar zegt nu vanwege gezondheidsproblemen te moeten stoppen.