Twitter-directeur Jack Dorsey zegt dat zijn bedrijf te streng heeft opgetreden tegen de makers van onofficiële Twitter-apps. Het sociale medium heeft volgens Dorsey "de teugels te strak aangehaald" voor ontwikkelaars van dit soort apps. "Dat gaan we nu aanpassen."

In augustus 2018 stopte Twitter met de ondersteuning van enkele functies die ontwikkelaars in hun onofficiële Twitter-apps konden inbouwen. Daardoor was het voor deze apps niet langer mogelijk om automatisch de tijdlijn te laten verversen of pushberichten te verzenden.

De keuze leidde tot onvrede van makers van dit soort apps, waaronder Tweetbot en Twitterrific. Zij stellen dat een alternatief te duur is om de functie alsnog in hun apps in te bouwen. Daarom zeggen zij afhankelijk te zijn van Twitters ondersteuning.

Wat Dorseys belofte tot verandering precies inhoudt, is onduidelijk. Zo is onbekend of Twitter terug gaat komen op zijn eerder gemaakte aanpassingen, of in zijn algemeenheid de teugels gaat laten vieren.