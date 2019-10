China heeft geen invloed op de inhoud van het videoplatform TikTok, schrijft het sociale medium in een verklaring op zijn website. Het bedrijf zegt nooit door de Chinese overheid te zijn gevraagd om inhoud te verwijderen en aan een dergelijk verzoek ook nooit gehoor te zullen geven.

De verklaring volgt op kritiek van Amerikaanse politici dat het sociale medium onder invloed zou staan door China. Het videoplatform is in handen van het Chinese bedrijf ByteDance.

De zorgen worden geuit in het kader van bredere aandacht naar de invloed van Chinese technologie. Facebook-directeur Mark Zuckerberg haalde TikTok eerder in oktober nog aan in een toespraak over de invloed van China op het internet.

"Terwijl onze (Amerikaanse, red.) diensten, zoals WhatsApp, gebruikt worden door demonstranten en activisten, worden meldingen van dezelfde protesten gecensureerd op TikTok, de Chinese app die wereldwijd aan populariteit wint", zei Zuckerberg. "Is dat het internet dat we willen?"

In september publiceerde The Guardian over richtlijnen voor de moderators van TikTok. Zij zouden onder meer geïnstrueerd worden om video's waarin het Tiananmenplein en de Tibetaanse onafhankelijkheid worden genoemd, te censureren. ByteDance liet aan The Guardian weten dat de Britse krant verouderde richtlijnen in handen had.