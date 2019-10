Bij verzekeraar Allianz Global Assistance zijn gegevens van in totaal 2,3 miljoen Nederlanders gestolen, laat een woordvoerder van Allianz aan NU.nl weten na berichtgeving van het AD.

Vorige maand werd al bekend dat er een kluisroof had plaatsgevonden, maar toen werd het aantal getroffen klanten op 260.000 geschat. Het ging hierbij om polishouders. Van hen werden onder meer namen, adressen en in sommige gevallen bankgegevens gelekt.

Naast deze 260.000 slachtoffers zijn de kentekengegevens en typen voertuigen van nog eens 2 miljoen mensen buitgemaakt, zo blijkt nu. "In sommige gevallen zijn van deze mensen ook naw-gegevens gelekt", zegt de woordvoerder. Het is niet bekend om hoeveel van de klanten het gaat.

De twee miljoen mensen hebben bij Allianz een pechhulpverzekering afgesloten. Vaak gebeurde dit via een autofabrikant. De verzekeraar zegt dat deze slachtoffers nu pas worden ingelicht, omdat eerst via de fabrikanten moest worden uitgezocht wie de eigenaren van de auto's waren.

Volgens Allianz is er niet direct reden tot paniek. De woordvoerder zegt dat gestolen informatie niet te lezen is zonder aparte apparatuur. "Ik kan niet in details treden, omdat ik de dieven niet wil helpen en omdat het onderzoek nog loopt. Maar er zijn geen logins of bankgegevens buitgemaakt."

Allianz waarschuwt voor phishingmails

Klanten worden toch op de hoogte gebracht, omdat kwaadwillenden die de informatie in handen hebben uit naam van de verzekeraar kunnen mailen om meer gegevens in handen te krijgen en geld buit te maken. Dat gebeurt bijvoorbeeld via phishingmails. "We zien tot nu toe nog geen stijging in het aantal fraudemeldingen", zegt de woordvoerder.

De zaak wordt momenteel onderzocht door de politie. Daarnaast heeft de verzekeraar het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heeft Allianz extra maatregelen getroffen. Zo maakt Allianz gebruik van een nieuwe fysieke back-uplocatie waar gegevens worden bewaard.