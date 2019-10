De Honor 9X wordt in Europa uitgebracht en zal gewoon Google-apps kunnen draaien. Volgens The Verge ondersteunt de smartphone alle Google-apps, ondanks de sancties van de Verenigde Staten tegen moederbedrijf Huawei.

De Honor 9X kwam in juli uit in China. De smartphone zal volgens The Verge rond de 348 euro gaan kosten in Europa. Waarschijnlijk wordt donderdagavond tijdens een presentatie de verschijningsdatum bekendgemaakt.

De Honor 9X werkt met Android 9, de op een na laatste versie van Googles mobiele besturingssysteem. De apps van Google zullen gewoon draaien op de telefoon, omdat het toestal al is goedgekeurd voordat de Android-licentie werd ingetrokken. Google mag vanwege sancties nog maar beperkt zakendoen met Huawei.

De nieuwe telefoon van Honor heeft een scherm van 6,59 inch zonder rand of inkeping aan de bovenkant. De camera voorop kan worden uitgeschoven aan de bovenkant van de telefoon. Dit systeem zagen we eerder ook al bij onder meer de OnePlus 7 Pro. Aan de achterkant van de Honor 9X zijn drie cameralenzen geplaatst met 48 megapixels, waaronder een 120 graden groothoeklens.

De telefoon heeft verder een koptelefoonaansluiting, een 4.000 mAh-accu en een usb-c-aansluiting. De telefoon is vanaf 31 oktober te koop.

Er zijn meerdere varianten van de Honor 9X. De verschillen zitten in het aantal geheugen en de opslagruimte. Klanten kunnen kiezen uit 4 GB of 6 GB geheugen en tussen 64 GB of 128 GB opslag. Het goedkoopste model kost 199 euro.