Werknemers van Google beschuldigen hun werkgever van spionage, nadat een werknemer een stukje software heeft ontdekt dat bijhoudt wanneer mensen grote vergaderingen plannen. Dit staat in een memo van Google-werknemers die in handen is van Bloomberg.

De werknemers ontdekten dat een team bezig is met de ontwikkeling van het stukje software voor de Chrome-browser die intern wordt gebruikt bij Google. De tool zou bijhouden wanneer er grote bijeenkomsten gepland worden.

Wanneer tien vergaderruimtes gereserveerd worden of wanneer meer dan honderd mensen worden uitgenodigd voor een evenement, wordt dit geregistreerd door de tool. Volgens werknemers van Google die de memo schreven, wil Google hiermee in de gaten houden of werknemers een protest willen organiseren.

Een woordvoerder van Google laat in een reactie aan Bloomberg weten dat de claims van de werknemers onjuist zijn. Volgens Google is er wel een tool in ontwikkeling om te zorgen dat mensen een pop-up krijgen als ze grote agenda-afspraken inplannen. Zo wil het bedrijf spam tegengaan in de interne agenda.

De woordvoerder benadrukt dat er geen gegevens worden verzameld waarmee werknemers geïdentificeerd kunnen worden.

Meerdere incidenten bij Google

De afgelopen tijd zijn er meerdere incidenten geweest tussen werknemers en het management van Google. Zo zeggen werknemers te zijn gehinderd in hun loopbaan nadat ze hadden gedemonstreerd omdat er beschuldigingen van seksuele intimidatie binnen het bedrijf naar boven kwamen.

Daarnaast heeft Google onlangs de regel ingesteld dat werknemers onder werktijd niet mogen praten over politiek. Volgens het bedrijf is de regel bedoeld om discussies en verdeeldheid op de werkvloer tegen te gaan.