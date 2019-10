Thingthing, de ontwikkelaar van de toetsenbordapp Fleksy, zegt dat Google de leeftijdsclassificatie van de app heeft verhoogd, omdat het toetsenbord de middelvingeremoji bevat. Dat schrijft TechCrunch woensdag.

Gebruikers van een Android-telefoon kunnen de toetsenbordapp Fleksy installeren als zij geen gebruik willen maken van het standaard toetsenbord. De app kreeg in Googles appwinkel aanvankelijk de classificatie drie jaar en ouder, maar de adviesleeftijd werd onlangs opgeschroefd naar twaalf jaar.

Thingthing-directeur Olivier Plante zegt herhaaldelijk aan Google te hebben gevraagd waarom de leeftijd is gewijzigd. Google legde uiteindelijk in een e-mail uit dat er onder meer emoji's in de app stonden die ongeschikt waren voor alle leeftijden. In een bijgevoegd screenshot werd gewezen op de emoji van de opgestoken middelvinger.

Plante beschuldigt Google van concurrentievervalsing. Googles eigen toetsenbordapp, Gboard, bevat ook de middelvingeremoji, maar heeft wel de zogenoemde PEGI 3-certificering.

Google heeft nog niet officieel gereageerd, maar TechCrunch schrijft dat een woordvoerder de gang van zaken op het eerste gezicht "vreemd" vindt. Mogelijk gaat het om een fout in de keuring van de app.