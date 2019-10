Google heeft woensdag apps uitgebracht die ervoor moeten zorgen dat gebruikers minder op hun telefoons kijken. De apps zijn gratis te downloaden via de Google Play Store.

Het gaat om vijf 'experimenten' die volgens Google zijn ontwikkeld om gebruikers verantwoordelijker met technologie om te laten gaan.

De app Unlock Clock is een bewegende achtergrond die bijhoudt hoe vaak de telefoon per dag wordt ontgrendeld. Op de achtergrond staat een cijfer dat met één stijgt als de telefoon weer wordt geopend.

We Flip moet ervoor zorgen dat in groepen niet steeds op telefoons wordt gekeken. Mensen die dicht bij elkaar zijn, kunnen zich bij een sessie voegen. Een teller houdt bij hoelang de groepsleden het volhouden om niet op hun smartphone te kijken.

Met Morph kunnen gebruikers instellen welke apps ze op basis van hun activiteiten op hun scherm te zien krijgen. Zo is het mogelijk om afleiding te voorkomen door bijvoorbeeld Twitter en Facebook niet te tonen als de gebruiker zijn telefoon op 'werk'.

Google pakt ook afleiding door notificaties aan. Post Box bundelt de meldingen en laat ze op specifieke momenten gedurende de dag zien. Dat kan één, twee, drie of vier keer per dag. De meldingen worden per app georganiseerd.

Gebruikers kunnen met Desert Island apps selecteren die ze een dag niet mogen gebruiken. Desert Island houdt bij hoe vaak ze toch worden gebruikt, waarna de gebruiker kan proberen het de volgende dag beter vol te houden.