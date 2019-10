Huawei brengt de opvouwbare Mate X-telefoon op 15 november in China op de markt, maakt het bedrijf woensdag bekend.

Het is nog niet bekend wanneer de opvouwbare telefoon van Huawei in Nederland wordt uitgebracht. Een woordvoerder van Huawei kon daar nog niets over zeggen.

De komst van de Mate X werd dit jaar al twee keer uitgesteld, omdat extra tests nodig waren. In augustus werd duidelijk dat het toestel nog wel voor het einde van dit jaar zal verschijnen.

De opvouwbare telefoon van Huawei gaat in China omgerekend zo'n 2.160 euro kosten. In februari zei het Chinese bedrijf bij de presentatie van het apparaat dat de Europese adviesprijs op 2.299 euro uitkomt.

De Mate X heeft één scherm. Als het toestel is ingeklapt, zit het scherm aan de buitenkant. Uitgevouwen meet het display 8 inch. Ingeklapt heeft de telefoon aan de voorkant een scherm van 6,6 inch en achterop een scherm van 6,38 inch. Op de achterkant is het scherm smaller, omdat hij wordt vastgeklikt in een rand waarin de cameralenzen zijn geplaatst.

Huawei gaat met zijn Mate X de concurrentie aan met de Samsung Galaxy Fold. Ook het op de markt brengen van die opvouwbare smartphone werd meerdere keren uitgesteld. Inmiddels is het toestel te koop in Zuid-Korea, Frankrijk en Duitsland. Samsung liet in september weten de telefoon voorlopig niet in Nederland uit te brengen.