Google heeft een kwantumcomputer ontwikkeld die bepaalde berekeningen veel sneller uitvoert dan een 'klassieke' computer. Daarmee heeft Google zogenoemde kwantumsuprematie bereikt, beweert het bedrijf woensdag. De speciale computer van Google maakte in tweehonderd seconden een berekening waar zelfs een supercomputer naar verluidt tienduizend jaar over zou doen.

Een onderzoek waarin de prestatie werd omschreven, lekte in september al uit. Het artikel is woensdag officieel gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Googles machine Sycamore moest een berekening met willekeurige getallen uitvoeren die alleen zou slagen als elke component in de computer goed functioneerde. Op deze manier wilde Google de gehele machine testen.

Een kwantumcomputer is een computer die werkt op basis van kwantumbits (qubits) in plaats van reguliere bits. Waar een bit een 1 óf een 0 kan zijn, kan een qubit tegelijkertijd een 1 en een 0 zijn, in verschillende gradaties. Dit maakt snellere berekeningen en meer berekeningen tegelijkertijd mogelijk.

Qubits zijn vrij teer: de 'kwantumstaat', waarbij een qubit meerdere dingen tegelijkertijd is, is gemakkelijk te doorbreken. Van de 54 qubits waaruit Sycamore bestaat, wisten 53 mee te doen aan de berekening.

IBM trekt oordeel van Google in twijfel

Concurrent IBM, die ook werkt aan kwantumtechniek, trekt de bewering van Google in twijfel. Maandag publiceerde het bedrijf zijn standpunt. Daarin stelt IBM dat de betreffende taak niet tienduizend jaar zou duren, maar in ongeveer zestig uur uitgevoerd zou kunnen worden.

"Het experiment van Google is een uitstekend voorbeeld van de voortgang in kwantumcomputers", schrijft IBM. "Maar het moet niet gezien worden als bewijs dat kwantumcomputers superieur zijn aan klassieke computers."

Het bedrijf noemt de bewering van Google misleidend, omdat niet is voldaan aan een in 2012 geopperde strikte definitie van kwantumsuprematie.

Onderzoek naar praktische mogelijkheden kwantumcomputer

De berekening die voor het experiment van Google gemaakt is, heeft geen praktische toepassingen. Om invloed te hebben op de maatschappij, moeten kwantumcomputers nog verder ontwikkeld worden, oordeelt IBM.

Inmiddels wordt Sycamore van Google ingezet voor onderzoek naar de praktische mogelijkheden van kwantumcomputers - zoals het simuleren van kwantumnatuurkunde en kwantumscheikunde - en voor onderzoek naar kunstmatige intelligentie.